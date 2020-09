Adelina Pestrițu are COVID-19. Vedeta, cu lacrimi în ochi Adelina Pestrițu a anunțat ca are COVID-19 și urmeaza sa fie internata. Vedeta a dezvaluit care au fost primele simptome și cum se simte. Adelina Pestrițu trece prin momente grele dupa ce a fost testata pozitiv pentru COVID-19. Aceasta a facut un InstaStory chiar din parcarea spitalului unde aștepta sa fie preluata de medici și a povestit ce i s-a intamplat. „Dragii mei, nu aș fi vrut sa fac acest story, dar vreau sa știți de la mine. Așa cum le știți pe cele bune, vreau sa le știți și pe cele rele. Vreau sa știți prin ce trec in momentul de fața. Din pacate, zilele trecute am intrat in contact… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

