Adelina Pestrițu a luat coronavirus. „Îmi este teamă!” Adelina Pestrițu a luat coronavirus. „Imi este teama!” Adelina Pestrițu a luat coronavirus. Deși este mereu cu zambetul pe buze și cu o atitudine pozitiva, fanii au vazut-o azi noapte pe Adelina cu lacrimi in ochi pe Instagram. La ceas de noapte, vedeta le-a marturisit urmaritorilor ei. A luat coronavirus dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata. Nu știa insa acest lucru, dar a hotarat sa se testeze dupa ce au aparut primele simptome. Mai exact, și-a pierdut mirosul și gustul. Aflata in parcarea spitalului așteptand sa fie preluata, Adelina Pestrițu a plans din teama pentru cei dragi.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

