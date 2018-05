Adelina Pestritu a dezvaluit numele fetitei ei! Este un nume extrem de rar si superb

Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Petritu trece printr-o frumoasa perioada. Urmeaza sa devina mama pentru prima data. A dezvaluit si numele deosebit ales pentru fiica ei. "Dupa seri intregi petrecute pe internet in cautarea numelui pentru micuta, am cazut de comun acord sa o numim Zenaida-Maria. Este de origine greceasca…

- Adelina Pestrițu se pregatește sa devina mamica pentru prima data, iar nașterea micuței sale este programata pentru jumatatea lunii august. Adelina Pestrițu și logodnicul ei, Virgil Șteblea, vor deveni parinți peste doar trei luni jumatate și ambii sunt vizibil emoționați și se pregatesc pentru marele…

- Au mai ramas trei luni și jumatate pana in momentul in care Adelina Pestrițu iși va strange primul copil in brațe! Ce nume va purta fetița? Vedeta a ținut secret, pana acum, insa a dezvaluit numele fetiței, in exclusivitate pentru noul numar al revistei VIVA!, ce va aparea pe piața pe 1 Mai. Și-a dorit…

- Vedeta americana de televiziune Khloe Kardashian a anuntat luni pe retelele de socializare numele ales pentru primul sau copil, o fetita nascuta din relatia cu partenerul sau, Tristan Thompson, noteaza DPA. Micuta, pentru care Khloe a ales numele "True", a venit pe lume joi dimineata intr-un spital…

- Cum s-a imbracat Adelina Pestrițu la botezul fetiței Gabrielei Cristea. Vedeta a postat pe contul de socializare, o imagine in care apare alaturi de fostele ei colege din Kanal D. Viitoarea mamica a renunțat la rochia eleganta, pe care ar fi ales-o in mod normal, pentru un astfel de eveniment, in favoarea…

- Adelina Pestritu va avea o fetita. Iata cum a fost vizita la medic! Adelina Pestritu este insarcinata in trei luni, iar ieri a facut public anuntul ca va aduce pe lume o fetita. Vedeta a mers la ecograf alaturi de Teo Trandafir si echipa emisiunii sale, care a filmat sedinta medicala si modul in care…

- Adelina Pestritu și iubitul ei, Virgil Steblea, sunt in culmea fericirii. Cei doi vor deveni parinți de fetița:„Bebelusul pe care il așteptam este o fetița", a dezvaluit Adelina. Sarcina decurge perfect, iar vedeta a aratat si fotografie cu micuta.

- Adelina Pestritu mergea des la un centru de plasament, cu daruri pentru micutii defavorizati de soarta. In 2011, impresionata de situatia micutilor, vedeta s-a gandit sa adopte un copil abandonat. Adelina Pestritu, scene incredibile intr-o farmacie. "Nu pot descrie ce am simtit cand..."…