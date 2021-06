Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Daniela „tuna și fulgera” dupa ce Adelina s-a intors pentru zece zile in casa Mireasa și l-a cerut de logodnic pe fiul ei. Chiar daca Alin i-a oferit un raspuns negativ iubitei lui in privința cererii, mama acestuia a avut o reacție furibunda la adresa ei, susținand ca ar fi vorba despre „dragoste…

- Alin a dansat sambata seara, la o petrecere, cu o animatoare, imediat dupa ce Adelina a parasit competiția Mireasa. Imaginile au putut fi vazute pe AntenaPlay, iar aceasta a reacționat imediat.

- Cantareața Dodo s-a decis sa faca urmatorul pas in relația ei cu Liviu Kevin, așa ca a mers sa probeze rochii de mireasa. Totul parea sa fie perfect, iar artista a dorit sa impartașeasca momentul unic și cu urmaritorii ei. Din partea internauților a venit o reacție destul de neașteptata, deoarece majoritatea…

- Premiul caștigat de Alin la vanatoarea de oua a provocat o noua cearta in casa ”Mireasa”. Concurentul se poate bucura de o noapte la hotel alaturi de o fata, iar aici intervine și fosta sa iubita, Adelina, dar și mama lui. Iata de ce nu vrea doamna Daniela ca bruneta sa petreaca o noapte cu fiul ei…

- Anunț șocant pentru fanii emisiunii „Mireasa”. Bianca Diac și Mihai Dumitru, concurenți ai sezonului al doilea, s-au desparțit! Vestea a fost data de tanara pe rețelele de socializare, conform Antena 1, dovada ca decizia separarii este una asumata. Iata care a fost reacția internauților!

- Scandal de proporții in casa Mireasa, urzeala soacrelor. Adelina este din ce in ce mai nesigura de relația pe care o are cu Alin, dupa ce acesta a ieșit la date cu Alina. Adelina considera ca Alin a așteptat cu sufletul la gura sa aiba o intalnire cu Alina, insa acesta a afirmat ca singura lui dorința…

- Conflictele dintre Adelina și Alin devin din ce in ce mai puternice, mai ales in condițiile in care mama fiecaruia face declarații uluitoare despre relația lor. Adelina se simte nedreptațita, dar și indeparata de propria soacra, așa ca mama ei a decis sa intervina și sa faca anumite lamuriri despre…

- O Gala cu surprize in casa Mireasa! Concurenții au avut parte de noi emoții atunci cand i-au vazut pe Radu și Bogdan, cei doi baieți ce ar fi putut sa intre in competiție. Intr-un final, concurentele l-au ales pe Bogdan pentru casa.