Adelina Chivu, surpriză emoționantă pentru aniversarea de 34 de ani a Adelei Popescu Adela Popescu a implinit azi, 8 octombrie, 34 de ani. Cu ocazia aniversarii sale, fosta prezentatoare TV Adelina Chivu (38 de ani) a intrat in direct prin Skype in cadrul emisiunii Vorbește Lumea pentru a-i ura Adelei „La mulți ani!”. Adelina Chivu, surpriza emoționanta pentru aniversarea de 34 de ani a Adelei Popescu Adela și Adelina sunt prietene de aproape 15 ani. „La mulți ani, Adela! Sa știi ca de-asta nu te-am sunat pana la ora asta sa-ți urez. Am vrut sa-ți fac o surpriza, nu sa te fac sa plangi. Nu ne-am vazut de ceva vreme. Din cauza perioadei prin care trecem cu toții, e mai complicat,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Solista va deveni mama pentru prima oara. „Știți cu toții de cat de mult timp imi doresc asta!!!!”, a scris artista in mediul online. Meghan Trainor va deveni mama! „Știți cu toții de cat de mult timp imi doresc asta!!!!” Meghan Trainor și Daryl Sabara vor deveni parinți pentru prima oara! Mesajul publicat…

- Kelly Rowland (39 de ani) va deveni mamica pentru a doua oara alaturi de soțul ei, managerul Tim Weatherspoon. Kelly Rowland va deveni mama pentru a doua oara Artista a dezvaluit in mediul online miercuri, 7 octombrie, ca este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Primele imagini cu burtica au fost…

- In anul 2017, dupa 8 ani de casnicie, fostul model Ileana Lazariuc (37 de ani), fiica artistei Anastasia Lazariuc (67 de ani), s-a separat de Țiriac Jr., fiul fostului jucator de tenis Ion Țiriac (81 de ani). Fostul cuplu are impreuna doi fii, Alexandru (11 ani) și Nicholas (10 ani). Dupa cele doua…

- Artiștii Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au logodit in ziua in care artista a implinit 18 ani. „Am repetat inainte sa-i dau inelul. Am repetat puțin in camera la mine pentru ca e un moment unic. Cel puțin pentru mine. Am zis ca o data in viața o sa fac chestia asta și așa o…

- A devenit celebra la varsta de doar trei ani datorita piesei Ghița, iar marți, 6 octombrie, Cleopatra Stratan a implinit varsta majoratului. Solista formeaza un cuplu cu artistul Edward Sanda (23 de ani) care a cerut-o in casatorie in noaptea in care a implinit 18 ani. Cererea in casatorie a avut loc…

- Invitata in emisiunea La Maruța, Alina Pușcau (38 de ani), fosta concurenta in show-ul Ferma, a vorbit despre experiența ei din competiție, dar și despre relația ei cu actorii Vin Diesel și Leonardo DiCaprio. Alina Pușcau va juca intr-un film alaturi de Leonardo DiCaprio „Eu l-am cunoscut pe Vin cand…

- Artistul Ștefan Stan (42 de ani) a caștigat notorietate in anul 2011, odata cu obținerea primului trofeu Vocea Romaniei, in echipa artistului Smiley. In luna noiembrie a anului trecut, cantarețul s-a casatorit civil cu iubita lui, Simona. La sfarșitul lunii mai, artistul și soția lui dezvaluiau ca vor…

- Ceea ce se tot specula prin presa tabloida a devenit de-acum oficial: Walter Zenga și Raluca divorțeaza, antrenorul italian facând totul oficial într-o postare pe Instagram. Fostul mare portar al naționalei Italiei și al lui Inter Milano li se destainuie fanilor sai pe rețeaua de…