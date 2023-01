Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 18 – 20 ianuarie 2023, Direcția Naționala Anticorupție organizeaza interviul pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție in cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru ocuparea unui numar de 41 de posturi de procuror, dupa cum urmeaza: a) la Structura centrala a Direcției – 18…

- Dupa poate cel mai slab Black Friday din ultimii ani, retailerii sunt destul de rezervați și pentru luna cadourilor. In decembrie, comercianții se așteapta sa vanda cu 5%-20% mai puține produse, fața de perioada similara din 2021, mizand, insa, pe incasari mai mari cu aproximativ 5%, in contextul inflației…

- Ambasada SUA a deschis, ieri, in incinta Bibliotecii Astra din Sibiu un nou American Corner, centru care promoveaza valorile culturale și democratice comune ale Statelor Unite ale Americii și Romaniei. Acesta este al 10-lea centru din programul American Corners, care le include și pe cele din: Bacau,…

- Iuliean Horneț, inventator, producator de centrale termice pe baza de biomasa și de instalații de piroliza a fost ieri prezent la Craiova. Acesta a prezentat o alternativa pentru incalzirea orasului, centrale pe peleti facuti din deseuri biodegradabile. Produsele sale – centralele termice – se gasesc…

- Decizia a fost luata in unanimitate de membrii Senatului Universitatii la propunerea facultatilor, pe motiv ca trebuie valorificata infrastructura creata in acest sens pe perioada pandemiei de Covid-19.„Hotararea de a intra in on-line a fost luata la propunerile facultatilor. Deci prin consultarea celor…

- Consiliul National al Rectorilor a adoptat o rezolutie prin care solicita ca numarul de mandate ale rectorului sa fie limitat si stabilit de catre fiecare comunitate academica. Totodata, CNR se pronunta ca mandatele pentru toate structurile si functiile de conducere din universitati sa aiba cinci ani.…

- Perioada cu cele mai mari discounturi din an a sosit. Incepand de maine, 11 noiembrie, pana duminica, 13 noiembrie, toți clienții Explorado se pot bucura de prețuri foarte mici la articole vestimentare, gadgeturi și produse din categoriile beauty, home & deco și puericultura.Explorado.ro, cel mai nou…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a transmis noului premier al Italiei, Giorgia Meloni, felicitari pentru numirea in functie, exprimandu-si increderea intr-o conlucrare care sa conduca la dezvoltarea in continuare a Parteneriatului Strategic Consolidat dintre Romania si Italia.