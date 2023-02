Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.300 de oameni au murit, in Turcia și Siria, in urma celor doua cutremure devastatoare produse luni, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate. Temperaturile extrem de scazute, zapada și ploaia au impiedicat eforturile de cautare a supraviețuitorilor in timpul nopții in…

- Reprezentanți ai Natiunilor Unite s-au deplasat in Turcia si Siria pentru a evalua situatia pe teren si nevoia de ajutor in urma seismelor violente care au lovit luni cele doua tari, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, relateaza Reuter

- Cutremurele de suprafața sunt foarte periculoase daca se produc la o adancime mica, potrivit seismologilor. In cazul Romaniei, pericolul mare este atunci cand este vorba de o magnitudine “de peste 6 incolo”, dupa cum declara recent seismologul Gheorghe Marmureanu. Puterea resimțita la suprafața depinde…

- Un nou seism de proporții a avut loc in Turcia in urma cu puțin timp, replica a avut o magnitudine de 7,5 grade pe scara richter. Este cea mai mare dintre cele peste 70 de replici care s-au produs dupa cutremurul de azi-noapte, cu o magnitudine de 7,8 grade. Potrivit ultimului bilanț al autoritaților,…

- Doua cutremure mari, de magnitudine 7,8 și 6,7, s-au consemnat in noaptea de duminica spre luni in Turcia și in Siria, producand peste o suta de morți. Mișcarile seismice au fost resimțite cel mai puternic in Turcia, dar și in țara vecina, Siria. Ele au mai fost percepute in Liban și in Cipru. In aceste…

- Un cutremur major cu magnitudinea 7,9 a lovit luni centrul Turciei și nord-vestul Siriei, provocand moartea a sute de persoane. Multe cladiri s-au prabușit in regiunea acoperita de zapada, forțele de salvare incepand cautarea supraviețuitorilor prinși sub daramaturi. Cutremurul, care a avut loc primele…

- Erdogan spune ca Turcia are in vedere o operațiune la sol in Siria și Irak dupa partea aeriana, relateaza Anadolu.