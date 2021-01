Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata britanica Adele si sotul ei, Simon Konecki, au ajuns la un acord in procesul lor de divort, informeaza site-ul revistei americane People, potrivit AGERPRES. Cei doi fosti parteneri de cuplu au depus acel acord la un tribunal din Los Angeles, vineri, insa documentul nu a fost deocamdata…

- Cântareața americana și actrița Ariana Grande a dezvaluit ca s-a logodit, anunța BBC.Grande s-a logodit cu agentul sau imobiliar, Dalton Gomez, cântareața postând mai multe fotografii pe Instagram în care se vede un inel cu perle și diamante pe mâna ei stânga.„Pentru…

- Cantareața americana Ariana Grande, in varsta de 27 de ani, a anunțat duminica, pe pagina ei de Instagram, ca urmeaza sa se casatoreasca cu iubitul ei Dalton Gomez, cu care a format o relație departe de ochii publicului, potrivit People.com. Artista a impartațit vestea milioanelor de urmaritori de pe…

- Tily Niculae este casatorita de peste 10 ani și are doi copii, o fetița in varsta de 9 ani și un baiețel de 7 luni. Actrița a povestit in cadrul emisiunii de la Pro tv, despre problemele pe care le-a avut in casnicie și a recunoscut ca in urma cu 4 ani, ea și soțul ei au fost la un pas de divorț.„Totul…

- Jennifer Meyer, sotia actorului Tobey Maguire, starul din „Spider-Man”, a depus actele de divort dupa patru ani de cand cuplul s-a separat, informeaza People, potrivit news.ro.Meyer, in varsta de 43 de ani, si Maguire, in varsta de 45 de ani, au impreuna doi copii.Ei s-au despartit in urma…

- Cardi B a facut scandal cu poliția sambata. Cantareața a urlat la polițiști sa-l elibereze pe soțul Offset, dupa ce a fost reținut la un miting pentru susținerea președintelui Donald Trump, potrivit click.ro. „E soțul meu. De ce indreptați arma spre el”, a țipat artista, deși e in divorț cu acesta.…

- Sambata, 24 octombrie, artista Adele (32 de ani) și-a facut debutul in cadrul celebrei emisiuni TV de comedie Saturday Night Live. Solista a gazduit ediția, pe parcursul acesteia facand parte din mai multe scenete amuzante. Adele, prima apariție TV dupa ce a slabit spectaculos In ultimul an, cantareața…