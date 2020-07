Stiri pe aceeasi tema

- Fanii sai au putut asculta cea mai noua piesa a cantarețului pe care a facut-o in colaborare cu Jador. Artistul se mandrește cu faptul ca videoclipul a fost regizat in totalitate de el și este extrem de fericit ca fanii iubesc melodia. „Eu sunt fericit. Iubesc muzica de orice fel. Ideea este…

- Berbec Se cunoaște deja faptul ca nativii din zodia Berbec sunt extrovertiți și plin de viața tot timpul. Un nativ din aceasta zodie nu va fi niciodata compatibil cu un nativ introvertit precum un Capricorn sau chiar un Rac. Plus de asta, se pare ca nici o relație intre berbec-berbec nu funcționeaza…

- Alexia Eram are o relație cu Mario Fresh de patru ani de zile și par mai indragostiți ca oricand. Insa, nu mulți știu ca fiica Andreei Esca s-a iubit cu fiul lui Omar Hayssam, Rashid. La inceputul anului 2015, cei doi tineri iși declarau dragostea pe rețelele de socializare și nu se fereau deloc de…

- Cantareata engleza Adele a revenit pe Instagram, la o zi dupa ce a implinit 32 de ani. Vedeta și-a impresionat fanii cu o transformare fizica de senzație.Aflata la prima postare din acest an, Adele și-a exprimat aprecierea pentru lucratorii din prima linie a luptei cu noul coronavirus. „Multumesc pentru…

- Totul a pornit de la o postare a vedetei pe pagina de instagram, o fotografie in care aparea alaturi de Alex Velea , insoțita de un mesaj misterios. „Once upon a time, i love you, the end. My story”, a scris Antonia , facandu-i pe admiratori sa creada ca relația ei cu Alex Velea este la final. De altfel,…