Fanii celebrei cantarețe Adele se confrunta cu o veste dezamagitoare, intrucat artista a anunțat o pauza prelungita de la muzica. Anunțul, care i-a intristat pe mulți admiratori, vine dupa o perioada intensa de spectacole care au lasat-o pe vedeta epuizata. Intr-un interviu recent acordat unui post de televiziune german, Adele a dezvaluit intenția sa de […] The post Adele anunța o pauza indelungata de la muzica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .