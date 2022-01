Stiri pe aceeasi tema

- 30,6 de milioane de lei pentru plata datoriilor și investiții in modernizare Triplarea capacitații de procesare in 2022 Venituri de 21,7 milioane de euro in 2022 Target: creșterea veniturilor cu aproape 40% intre 2022 și 2024 Lactag S.A (simbol bursier LACT), unul dintre cei mai mari producatori de…

- Vila din Beverly Hills in care Kirk si Anne Douglas si-au trait batranetile a fost scoasa la vanzare contra sumei de 7,5 milioane de dolari, noteaza click.ro. Imobilul are patru dormitoare, sase bai si o piscina si a fost cumparat de Kirk Douglas in anul 1976 cu suma de 400.000 de dolari. Conform companiei…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Cristinel Crețu, a anunțat astazi in cadrul unei conferințe de presa organizata la depozitul ecologic de la Moara, finalizarea lucrarilor in cadrul proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in județul Suceava”, investiție realizata cu fonduri…

- Dezvaluire socanta la 36 de ani de la turnarea filmului ”Rocky IV”! Sylvester Stallone si-a amintit ca dupa un schimb de pumni ”pe bune” cu Dolph Lundgren a ajuns la Terapie Intensiva si a fost la un pas de moarte, noteaza click.ro. ”Primul lucru pe care l-am filmat la lupta cu Drago a fost intrarea…

- Primaria municipiului Suceava vrea sa atraga fonduri europene sau guvernamentale pentru finalizarea reabilitarii rețelelor de transport și distribuție a energiei termice. Primarul Ion Lungu a declarat ca mai este nevoie de 78,73 de milioane de euro din care 42,25 milioane de euro pentru rețelele din…

- Operatorul regional ACET SA Suceava a lansat licitația pentru proiectul de extindere a rețelelor de apa și canalizare – epurare in orașul Vicovu de Sus. Anunțul a fost facut de primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, care a declarat ca proiectul are o valoare totala de 34,594 milioane de euro, fara…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in ședința de saptamana viitoare a deliberativului județean vor fi supuse aprobarii mai multe proiecte care vizeaza modernizarea unor drumuri județene prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” in vederea promovarii la finanțare.…

- Primaria municipiului Suceava va elimina treptat in urmatorii cinci ani de zile subvenția la energia termica livrata populației, a anunțat primarul Ion Lungu. El a adaugat ca a participat la o discuție pe aceast tema la care au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Dezvoltarii, ai ANRE și ai Consiliului…