Stiri pe aceeasi tema

- ”Adela – Tot ce nu se vede” continua cu o serie de episoade in care actorii din serialul "Adela" joaca doua jocuri de actorie renumite in online, care le pun la incercare abilitațile de interpretare, dar și de improvizație. Hai sa vezi cum s-au descurcat Vlad Gherman și Dominique Lacatuș.

- Actorul Conrad Mericoffer se alatura echipei de actori ai serialului Adela. Cand parea ca nimic nu s-ar mai putea adauga listei inepuizabile de necazuri care s-au abatut asupra familiei Andronic, in serialul „Adela”, un nou personaj vine sa contrazica aceasta ipoteza. Astfel, incepand din aceasta saptamana,…

- ”Adela – Tot ce nu se vede” continua cu o serie de episoade in care actorii din serialul Adela joaca doua jocuri de actorie renumite in online, care le pun la incercare abilitațile de interpretare, dar și de improvizație. Hai sa vezi cum s-au descurcat Razvan "Krem" Alexe și Alecsandru Dunaev.

- “Liniște in sala! Incepe “Adela - Tot ce nu se vede”. Acesta este startul episodului trei al seriei jocurilor “Adela - Tot ce nu se vede” in care actorii din serialul “Adela” joaca doua jocuri de actorie renumite in online, care le pun la incercare abilitațile de interpretare și de improvizație.

- Dupa primul eveniment major hibrid organizat in timpul pandemiei, in Romania, TEDxCluj revine cu un nou concept, o lista fresh de speakeri, și mai ales cu o tema curenta – CHOICES. Publicul TEDxCluj 2022 va fi pus in fața alegerilor care ne deschid zilnic drumuri noi și ne contureaza fel și fel de perspective.…

- Provocarea “Adela – Tot ce nu se vede” in care sunt puse la incercare abilitațile actorilor de a improviza și de a interpreta i-a adus fața in fața pe actorii Toto Dumitrescu și Cristina Ciobanașu.

- Provocarea “Adela – Tot ce nu se vede” in care sunt puse la incercare abilitațile actorilor de a improviza și de a interpreta i-a adus fața in fața pe actorii Toto Dumitrescu și Cristina Ciobanașu.