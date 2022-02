Stiri pe aceeasi tema

- Daca episoadele 5 și 6 din sezonul trei al producției "Adela - Ce e al meu e și al tau" aduc in prim plan o noua dorința de razbunare din partea Andreei, episoadele 7,8 vin cu noi rasturnari de situație in familia Andronic. In absența lui Lucian, televiziunea va fi condusa de o noua persoana.

- Episoadele 5 și 6 din sezonul trei al producției "Adela - Ce e al meu e și al tau" continua seria evenimentelor ce aduc in prim plan o noua dorința de razbunare din partea Andreei, dar și o vulnerabilitatea a mai multor personaje.

- Episoadele 3 și 4 din Adela –“ Ce-i al tau e și al meu” vin cu o noua turnura atunci cand Andreea, proaspat ieșita din spital dupa ce a pierdut sarcina, afla ca Adela este insarcinata. Acest fapt o doare nespus și simte ca vrea sa se razbune.

- In episoadele 1 și 2 din serialul Adela, din 27 ianuarie 2022, primele din sezonul 3 - „Ce-i al tau e și al meu”, Adela și Mihai afla ca vor deveni parinți și sunt bucuroși pana la cer și inapoi. In contrast, Andreea supraviețuiește, dar cu prețul vieții fetiței ei. Stela moare.

- Produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production, serialul Adela a avut marea premiera pe 14 ianuarie 2021, de la 20:30, la Antena 1. Pe 19 august 2021 a debutat sezonul al doilea al indragitului serial, iar pe 27 ianuarie 2022 inceput sezonul trei. In fiecare joi, de la 20:30, telespectatorii vor putea…

- Deși au depus actele pentru cununia civila, Maria și Marius nu s-au casatorit in Marea Finala Mireasa. Cei doi au explicat motivul real pentru care au refuzat sa spuna marele DA in timpul competiției. Certurile cu cei din jur sa fi fost oare de vina sau poate confirmarea sentimentelor a venit mai tarziu?…

- Reporterul Mireasa a filmat dintr-un alt unghi momentul semnarii actelor și a juramintelor. Pe imagini se poate vedea cat de emoționați erau toți concurenții in cel mai important moment al vieții lor.

- In episoadele 33 și 34 din Adela - „Adevar și eliberare”, sezon 2, din 9 decembrie 2021, Lucian se folosește de scrisoarea lui Anghel, iar Martha, constransa, ii vinde lui acțiunile trustului. Mihai și Adela ar fugi in lume impreuna, sa fie departe de toate relele, iar Mitu il duce pe procurorul Lascu…