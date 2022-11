Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Jucatoarelor Profesioniste de Tenis (WTA), Steve Simon, a declarat ca nu ar pune sub semnul intrebarii integritatea Simonei Halep, testata pozitiv la un control antidoping. Șeful tenisului feminin e convins ca adevarul va ieși in cel mai scurt timp la iveala.

- Povestea continua in casa familiei Andronic de la cald la rece si de la rece la cald. Lucrurile iau o turnura sangeroasa de data aceasta, unul dintre personajele importante ale acțiunii gașindu-și sfarșitul in mod tragic și lasand deschis drumul altor crime viitoare.

- Edițiile de astazi vin cu momente care tind sa ne faca sa credem ca iese soarele pe strada Andronicilor. Insa, karma nu doarme și cand crezi ca totul este bine, mai vine cate un duș rece.

- Daca ești PFA și iși vei continua activitatea anul viitor, ori daca te gandești sa inființezi unul, trebuie sa iei in vedere noile reguli fiscale care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023. Atunci cand veți depune Declarația unica 2024 va trebui sa luați in calcul alte plafoane in funcție de care…

- Lucrurile incep sa scape ușor, ușor de sub control. Gelozia, lipsa rabdarii și a increderii iși fac simțite efectele iar unele decizii sunt luate la nervi. De altfel, nici veștile bune nu sunt de bun augur in casa Andronic.

- Sfarșitul sezonului 3 a venit cu multe situații complicate care au ținut cu sufletul la gura audiența. Rasturnarile de situație cu care familia Andronic s-a confruntat pana acum au devenit mult mai abrupte iar sezonul 4 vine cu o mulțime de situații inedite.

- Ce se intampla in ultimul sezon al serialului Adela „La ce sa se astepte fanii de la Adela in ultimul sezon? In primul rand, la multe schimbari. Din nou alte si alte probleme, pentru ca pentru ea pare ca problemele nu se termina niciodata, dar si alte personaje care nu ii dau pace si nu o lasa sa isi…

- Dupa incheierea filmarilor pentru ultimul capitol al povestii Adela - Ce-i al tau e și al meu, ce va avea premiera pe 25 august, de la 20:30, la Antena 1, actorii s-au bucurat de o binemeritata vacanta, alaturi de familie si prieteni. Este si cazul Marei Oprea, interpreta Adelei, al Oanei Mosneagu,…