- Intriga continua in casa familiei Andronic iar lucrurile iar iau o turnura complicata. Adelei ii este cat mai greu sa lupte singura pentru a demonstra ca Bogdan a fost rapit. Marta este singura care o sprijina.

- Actorul Conrad Mericoffer se alatura echipei de actori ai serialului Adela. Cand parea ca nimic nu s-ar mai putea adauga listei inepuizabile de necazuri care s-au abatut asupra familiei Andronic, in serialul „Adela”, un nou personaj vine sa contrazica aceasta ipoteza. Astfel, incepand din aceasta saptamana,…

- Episoadele de astazi vin cu vești despre viața și moarte. In familia Andronic nu se intampla o bucurie fara ca ea sa fie urmata de un necaz. De aceasta data, povestea se imparte intre salvarea unei vieți și posibila pierdere a alteia.

- Episoadele 19 și 20 aduc inscenari, strategii și minciuni care duc la salvarea unor vieți cu prețul vieților sau a liniștii altora. Lucian și Andreea redevin pionii principali ai jocului din familia Andronic iar ițele sunt din nou trase in avantajul lor.

- Episoadele 17 și 18 aduc un nou suflu intregii povești, mai ales ca Lucian este din nou liber și a revenit atat la conducerea televiziunii, cat și la repunerea in aplicare a planurilor sale de razbunare. De altfel, el are un aliat care l-a ajutat pe tot parcursul timpului cat a fost in inchisoare.

- Episoadele 15 și 16 vin cu noi rasturnari de situație in cazul lui Lucian și al mai multor membrii din familia Andronic. Episoadele sunt presarate cu momente in care iertarea iși face loc in viețile lor, insa, in final totul e o aparența.

- Episoadele 13 și 14 ale dramei Adela aduc noi vești despre șantajul continuu și crimele din trecut din familia Andronic. Povestea ia o turnura neașteptata iar personajele nu contenesc cu jocurile de interes.

- Episoadele 11 și 12 din sezonul trei al dramei Adela aduc mai multe rasturnari de situații dar readuc și fantome din trecut care afecteaza prezentul. Din ce in ce mai multe dezvaluiri aduc neliniștea in casa familiei Andronic.