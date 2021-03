Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu le-a oferit astazi sfaturi importante tinerelor mamici, in cadrul unei emisiuni de televiziune. Soția lui Radu Valcan și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor și le-a marturisit ce greșeli nu ar mai face la al treilea copil, vedeta mai avand acasa doi copii superbi: pe Andrei și…

- Radu Valcan, un soț model, dar mai ales, un tatic devotat! Cum o rasfața prezentatorul de la ”Insula Iubirii” pe Adela Popescu, insarcinata cu al treilea copil? Ii face toate poftele frumoasei sale soții.

- Adela Popescu a anunțat, in direct, in cadrul emisiunii Vorbește Lumea ca este insarcinata cu al treilea copil. In cadrul unei ediții speciale, prezentatoarea l-a anunțat pe Cove și pe toți cei de acasa ca 2021 ii va intregi familia cu cel de-al treilea copil. Ea și soțul ei, actorul... The post Adela…

- Adela Popescu a dezvaluit ca este insarcinata din nou. Simpatica prezentatoare de la ”Vorbește lumea” și soțul ei, Radu Valcan, așteapta al treilea copil.”Vom mai avea un nepoțel. Adica sunt insarcinata. Eram chiar la emisiune și producatoarea mi-a zis: «Ade, ești gravida. Ai ceva aparte». Am mai primit…