- Radu Valcan și Adela Popescu au devenit parinți pentru a trei oara. Soția barbatului a adus pe lume, duminica, un baiat perfect sanatos. Radu Valcan a facut declarații in exclusivitate pentru A1.ro despre nașterea fiului sau, despre nume și despre viitorii nași.

- Adela Popescu a devenit din nou mamica. Sotii Valcan au inca un baietel. Atat ea cat si fericitul tatic au postat cate o poza cu acest eveniment special si au transmis cate un mesaj fanilor lor.

- In cateva saptamani, Adela Popescu (34 de ani) și Radu Valcan (44 de ani) vor deveni parinți pentru a treia oara. Cei doi mai au doi baieți, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Adela și Radu așteapta cu nerabdare venirea pe lume a celui de-al treilea copil și deși au experiența in “meseria” de parinți,…

- Adela Popescu și Radu Valcan vor deveni parinți pentru a treia oara anul acesta. Prezentatoarea de la Pro TV a dezvaluit acum ca ea și soțul s-au vazut nevoiți sa faca o schimbare majora, o investiție de zeci de mii de euro. Vedeta a povestit recent pe Facebook ca Radu Valcan, soțul ei, iși dorea de…

- Toata lumea o iubește și o indragește pe frumoasa Adela Popescu, insa puțini sunt cei care știu cum o cheama, de fapt, pe soția lui Radu Valcan in buletin. Ei bine, celebra prezentatoare TV se intituleaza cu numele de Adela Elena Popescu. Detalii neștiute din viața și cariera blondinei.

- Adela Popescu numara saptamanile care o mai despart pana ce-l va strange la piept pe bebelușul pe care-l poarta in pantece. Partenera de viața a lui Radu Valcan se pregatește intens pentru marele eveniment, drept dovada stand faptul ca au inceput deja sa apara modificari in camera celui de-al treilea…