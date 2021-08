Stiri pe aceeasi tema

- Daca pana acum lucrurile au fost mai ușoare, acum, de cand sunt parinții a trei baieți, Adela Popescu și Radu Valcan și-au trasat foarte clar indatoririle și astfel fiecare are sarcinile lui. Unde mai pui ca totul a fost facut public de diva noastra și astfel fanii au observat ca prezentatorul este…

- De cateva zile, Adela Popescu trece prin cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Vedeta de la PRO TV l-a adus pe lume pe cel de-al treilea copil al ei și al lui Radu Valcan, iar cei doi radiaza de fericire acum cand familia lor s-a marit cu inca un membru. Dezvaluiri dureroase din sala […] The post…

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt in culmea fericirii de cand au devenit parinți pentru a treia oara. Fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea a fost externata din spital odata cu bebelușul ei, iar de cateva zile se obișnuieșt cu viața de familie cu 5 membri. Cum a fost prima noapte acasa a Adelei Popescu…

- Adela Popescu este in culmea fericirii de cand a dat naștere celui de-al treilea copil. Vedeta a postat mandra pe InstaStory primele imagini cu bebelușul sau chiar la ieșirea din maternitate, astfel ca ea și soțul sau, Radu Valcan, il duc pe noul membru al familiei acasa.

- Adela Popescu este insarcinata in 8 luni și in curand va aduce pe lume al treilea baiat. Vedeta a fost la un control medical, pentru a se asigura ca sarcina decurge normal. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, unde a dezvaluit ce neliniști are soțul ei, Radu Valcan, in legatura cu momentul…

- Adela Popescu este insarcinata cu al treilea copil. Prezentatoarea de la Pro TV va naște in curand un baiețel. Pe rețelele de socializare, acolo unde e foarte activa, a povestit o intamplare recenta care i s-a intamplat la volan, in trafic. Vedeta s-a confesat in fața fanilor sai de pe Facebook. Adela…

- Adela Popescu (34 de ani) și Radu Valcan urmeaza sa devina parinți pentru a treia oara, iar pregatirile pentru venirea celui de-al treilea baiețel al cuplului sunt in toi. Vedeta, insarcinata in șapte luni, a angajat deja o bona filipineza care se va ocupa de bebeluș non-stop, potrivit click.ro. Bona…