Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus a reușit sa bage panica și in vedetele noastre. Radu Valcan a plecat in Republica Dominicana pentru filmarile noului sezon din "Insula Iubirii", iar Adela a ramas singura cu copiii, in plina epidemie! Oare cum se descurca blondina?

- Ingrijorarea de infectare cu noul coronavirus devine tot mai acuta in randul oamenilor de pretutindeni, iar vedetele nu fac nici ele exceptie si iau masuri preventive impotriva infectiei cu 2019-nCoV. Celebrul modelul international Naomi Campbell, cunoscuta pentru „razboiul” declarat microbilor, a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca, prin adoptarea de masuri comune, statele UE vor reusi sa abordeze eficient criza creata de noul coronavirus si sa fie oprita raspandirea acestuia."Videoconferința cu lideri din UE pentru #COVID19. Doar adoptand masuri…

- Treizeci de scoli din capitala Atena si imprejurimi au fost inchise luni pentru o perioada de 15 zile ca ”masura de precautie” impotriva raspandirii epidemiei cu noul coronavirus, care a provocat 73 de imbolnaviri in Grecia. Si guvernul albanez a decis luni inchiderea timp de 15 zile a scolilor, anularea…

- Prefectul judetului Gorj a declarat, in aceasta dimineata, ca, in urma depistarii italianului cu coronavirus, s-a creat in judet o celula de criza, au fost identificate persoanele din Gorj cu care el a intrat in contact direct si indirect si, pe timpul noptii, li s-au prelevat si acestora probe biologice.…

- Pentru ca Radu Valcan isi sarbatoreste astazi ziua de nastere, el si Adela Popescu au hotarat sa petreaca aceasta zi intr-o alta țara, Roma, insa planurile le-au fost date peste cap, in urma epidemiei cu coronavirus.