Stiri pe aceeasi tema

- Dupa multa vreme in care a fost considerat un rebel, Dani Oțil se așeaza la casa lui. Astazi, alaturi de logodnica sa, Gabriela Prisacariu, dani facea anunțul zilei in showbiz-ul romanesc. In curand cei doi vor deveni parinți. Deja felicitarile curg pe contul sau de Instagram, din partea fanilor, dar…

- Smiley postat primul mesaj dupa ce el și Gina Pistol s-au intors impreuna cu fetița lor acasa. Celebrul cantareț a avut o apariție surprinzatoare pe rețelele de socializare, dezvaluindu-le admiratorilor cum a primit vestea ca frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite este insarcinata. Iata care este…

- Vestea ca Gina Pistol și Smiley au devenit parinți pentru prima data a umplut tuturor inimile de bucurie. Cei doi așteptau cu sufletul la gura marea intalnire cu fetița lor, iar vestea ca micuța a venit pe lume a adus multa fericire. Iata ce mesaje au transmis vedetele, dupa ce prezentatoarea de la…

- Smiley și Gina Pistol formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, insa va mai amintiți de relația artistului cu Laura Cosoi? Cum se ințeleg cei doi acum și ce mesaj emoționant i-a transmis actrița fostului iubit și prezentatoarei de la ”Chefi la cuțite”?

- Inca puțin și Smiley și Gina Pistol se pregatesc sa devina ”mami” și tati”! Frumoasa prezentatoare TV și celebrul artist, schimbare de look, inainte de a deveni parinți! Cum se pregatesc pentru venirea pe lume a micuței lor?

- Gina Pistol a rabufnit pe rețelele de socializare. Cu toate ca este cunoscuta drept o fire calma, partenera lui Smiley nu a mai suportat și a spus public ce o deranjeaza. Așadar, frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite nu a stat pe ganduri și a transmis un mesaj usturator in mediul online, sperand…

- Smiley demonstreza inca o data ca este un romantic incurabil! Artistul, declarație de dragoste pentru Gina Pistol! Prezentatoarea de la Chefi la cuțite mai are puțin și naște! Cei doi vor deveni pentru prima oara parinți de fetița!

- Gina Pistol și Smiley vor deveni parinți peste aproape 2 luni, iar emoțiile sunt din ce in ce mai intense. Cei doi se afla cu pregatirile pe ultima suta de metri și traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite, se confrunta insa cu o situație neplacuta. Kilogramele…