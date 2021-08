Adela Popescu a nascut recent cel de-al treilea copil, insa a ales deja sa plece in prima vacanța cu cei trei copii și cu soțul ei, Radu Valcan. Adela Popescu, in primul concediu dupa ce a nascut Astfel, vedeta a optat pentru litoralul romanesc și a postat cateva imagini pe rețelele de socializare. Amintim ca […] The post Adela Popescu, in primul concediu dupa ce a nascut. Imaginea unica pe care a postat-o vedeta appeared first on IMPACT .