Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate și indragite figuri din lumea mondena. Actrița, prezentatoare de televiziune și mama, soția lui Radu Valcan, reușește sa surprinda cu energia de care da dovada, dar și cu… fizicul de invidiat. Adela Popescu, in varsta de 33 de ani, are tot ce-și poate dori de la viața: un soț celebru și dorit de toate femeile, doi baieței minunați, prieteni cat cuprinde și o cariera de succes. Daca la aceste calitați mai adaugam și faptul ca are o silueta pe care toate femeile o ravnesc, obținem rețeta fericirii, nu-i așa? Ei bine, Adela Popescu și-a surprins fanii…