Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea are 34 de ani și de o buna perioada de timp traiește o poveste de iubire. Nu a aparut in public cu iubitul, dar a recunoscut ca e indragostita. Recent s-a zvonit ca ar fi insarcinata cu al doilea copil, iar acum are o prima reacție. In cele mai recente imagini postate de Andreea Mantea…

- Adela Popescu (34 de ani) a povestit, de curand, o intamplare mai puțin placuta din parc, cand a mers cu baieții ei, Andrei (2 ani) și Alexandru (4 ani), la un loc de joaca. Vedeta de la Pro TV spune ca a fost certata de o femeie care se afla in apropierea copiilor ei, pe motiv ca fiul cel mic, Andrei,…

- Cristina Cioran a dezvaluit in urma cu cateva saptamani ca va avea o fetița, iar acum a facut public numele pe care ea și iubitul i l-au ales micuței. Vedeta va naște la 44 de ani primul ei copil. „Sunt așa fericita. Abia o aștept. Ne-am gandit la nume, deja ne-am facut o lista. Sa fie un nume scurt”,…

- Adela Popescu este insarcinata in 30 de saptamani, iar in curand iși va ține bebelușul in brațe. Pentru moment, vedeta și soțul ei se ocupa de amenajarea camerei micuțului, dar și de activitați ce țin de organizarea familiei lor. Fosta prezentatoare de la „Vorbește Lumea” a povestit totul pe contul…

- Adela Popescu și Radu Valcan au mers zilele acestea in vizita la rude. Astfel ca, cei doi baieți ai cuplului au avut o intalnire emoționanta cu strabunica lor, chiar in Vinerea Mare. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar alaturi a scris un mesaj. „Ma emoționeaza peste masura imaginea asta. Baieții…