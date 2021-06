Adela Popescu, complicații la coloană înainte de a treia naștere Adela Popescu, complicații la coloana inainte de a treia naștere Adela Popescu va deveni pentru a treia oara mamica in curand. Este deja insarcinata in 8 luni, astfel ca momentul in care iși va strange copilul in brațe este tot mai aproape. De teama infectarii cu COVID-19 chiar inainte de naștere, Adela a hotarat sa intre in izolare cu doua saptamani inainte de a merge la maternitate. „In clipa in care te internezi, ți se face un test COVID-19 și daca ești pozitiv, ești mutat la o maternitate suport CCOVID. Asta inseamna ca naști cu medicul de garda, nu ai voie sa iți vezi copilul. Ceea ce nu… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu (34 de ani) va deveni mama pentru a treia oara in vara anului acesta. Prezentatoarea TV va naște in luna iulie. Adela și soțul ei, Radu Valcan (44 de ani), vor avea un al treilea fiu. Perechea mai are doi baieți, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Adela Popescu a vorbit despre temerile…

- Adela Popescu numara saptamanile care o mai despart pana ce-l va strange la piept pe bebelușul pe care-l poarta in pantece. Partenera de viața a lui Radu Valcan se pregatește intens pentru marele eveniment, drept dovada stand faptul ca au inceput deja sa apara modificari in camera celui de-al treilea…

- Adela Popescu vine cu detalii despre a treia sarcina pentru fanii curioși. Deși a renunțat timpuriu la televiziune din cauza vremurilor pe care le traim, actrița a avut grija sa fie chiar mai activa decat inainte cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare. Adela Popescu, detalii despre a treia…

- Adela Popescu va aduce pe lume cel de-al treilea baiețel in aceasta vara. Vedeta a inceput deja sa resimta perioada sarcinii, așa ca a explicat care sunt starile ei zilele acestea. „Azi e prima zi in care ma simt insarcinata. Respir greu, ma mișc greu și am stare accentuata de somnolența”, a scris Adela…

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt nerabdatori de a deveni parinți pentru a treia oara. Alexandru și Andrei iși vor intampina frațiorul la mijlocul verii. Dezvaluiri neașteptate ale prezentatoarei de la Vorbește Lumea. Ce probleme a inceput sa dezvolte frumoasa Adela Popescu in cea de-a treia sarcina.…

- A nascut in urma cu doua saptamani primul ei copil, iar acum și-a aratat silueta. Gina Pistol a dezvaluit ca a trecut deja de la marimea M la haine, la marimea S. Pe 9 martie Gina Pistol a adus pe lume primul ei copil și al lui Smiley. Și mamica, dar și micuța au primit nota 10 la naștere. Dupa doar…