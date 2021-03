Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale, alaturi de soțul ei și cei doi baieți, Alexandru și Andrei. Insarcinata in al doilea trimestru, vedeta TV a fost extrem de surprinsa cand a vazut ce cadou a primit din partea admiratorilor. Fanii soției lui Radu Valcan au oftat cand au…

- Adela Popescu și-a bucurat fanii cu o fotografie din copilarie. Indragita artista a decis sa le faca o surpriza celor care o apreciaza, astfel ca a impartașit cu aceștia o imagine de cand era mica. Fotografia postata de soția lui Radu Valcan i-a bucurat nespus pe fani. Iata cum arata vedeta in urma…

- Adela Popescu a facut astazi cateva dezvaluiri mult așteptate de fani despre bebelușul pe care-l poarta in pantece. Soția lui Radu Valcan a vorbit despre variantele de nume pe care urmeaza sa-l poarte cel de-al treilea baiețel. Este artista pregatita sa devina mama pentru a patra oara? Iata ce marturisiri…

- Craiova este sufocata de poluarea extrema, iar autoritațile par pasive in fața cetațenilor ce sunt nemulțumiți. Nivelul poluarii crește din ce in ce mai mult in ultimii ani. In noaptea de 24 spre 25 ianuarie, Craiova a inregistrat 2,5 MP pe harta senzorilor independenți de monitorizare a calitații aerului.…

- Radu Valcan a implinit 44 de ani pe 8 februarie, iar cu aceasta ocazie și-a invitat soția la o cina romantica in oraș. Adela Popescu a surprins momentul printr-un selfie, postand apoi fotografia pe Internet.

- Radu Valcan a avut parte de o aniversare romantica, alaturi de soția lui, cu ocazia implinirii a celor 44 de ani. Adela Popescu și-a surprins soțul cu un cadou la care acesta nu se aștepta. Vedeta a postat și un mesaj pe contul de socializare, in care le-a povestit fanilor ce decizie a luat, pentru…

- Radu Valcan s-a lasat filmat de soție in bucatarie, pregatind guacamole. Prezentatorul de la „Insula iubirii” a prezentat o rețeta „proprie” a acestui preparat, fiind ulterior pus in incurcatura de Adela Popescu.