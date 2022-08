Adela. O spioană rusoaică la Napoli, infiltrată în baza NATO (La Repubblica) O tanara zambitoare in rochie de seara, care ridica paharul la sediul NATO din Napoli, este protagonista celei mai senzaționale operațiuni a serviciilor secrete realizate de Moscova in Italia, scrie La Repubblica . Cina de gala de la scartierul general al NATO din Napoli ii vedea adunați la mese pe toți cei mai importanți ofițeri, insoțiți de soții și oaspeți distinși. Inainte de a incepe, comandantul a cerut liniște și a scandat: “Sa ciocnim in cinstea Alianței Atlantice!”. Nu și-ar fi putut imagina ca, impreuna cu el, va ridica pahatrul și un spion din serviciile secrete ruse, o tanara zambitoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

