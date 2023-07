Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii clujeni au fost solicitați vineri dupa-masa pe strada Dunarii din municipiul Cluj-Napoca pentru a debloca accesul intr-o locuința și au gasit o femeie moarta inauntru. „A fost o solicitare pentru asigurarea accesului intr-o locuința. In interior, echipajele noastre au gasit o persoana decedata”,…

- Anica este o romanca care a fost data disparuta dupa ce a plecat de la serviciu, apoi a fost gasita moarta in Italia. Dupa ce s-a aflat din autopsia ei ca a fost ucisa, acum s-a aflat cine este barbatul care a omorat-o. Barbatul ii daruise romancei suma de 5000 de euro. Iata ce se știe despre acesta!

- O romanca disparuta in Italia a fost gasita moarta intr-un rau. Tanara, in varsta de 31 de ani, a disparut in urma cu trei zile, dupa ce a iesit de la serviciu. Femeia a fost gasita plutind pe apa, de un pescar, care a alertat autoritatile. Citește și: Zece ani de inchisoare pentru cel care […]

- Anica, romanca care a fost data disparuta dupa ce a plecat de la serviciu, a fost gasita moarta in Italia, in urma cu doar o zi. Ancheta in cazul decesului femeii este in plina desfașurare, dupa ce romanca a fost gasita fara suflare de un pescar. Iata cine este Anica, dar și cu ce se ocupa ea!

- Caz misterios in Italia, acolo unde o romanca disparuta a fost gasita moarta intr-un rau. Tanara, in varsta de 31 de ani, a disparut in urma cu trei zile, dupa ce a iesit de la serviciu.

- O romanca, mama a patru copii, a fost gasita moarta in Italia. Femeia a disparut joi, dupa ce a iesit de la serviciu. Ea a fost gasita inecata la Spresiano, in provincia Treviso. Cauza decesului este momentan necunoscuta, informeaza Rotalianul.com. In jurul orei 11.00, pe Via Barcador, un pescar a semnalat…

- O romanca de 62 de ani a murit pe loc dupa ce a cazut pe scarile magaziei unui magazin de inghețata din Rimini. Femeia a incurcat baia cu depozitul, desi acestea erau semnalitare corespunzator, iar holul in care dadeau ambele usi era luminat, scrie Rotalianul. Gelateria era aglomerata, iar cele doua…

- O romanca a fost gasita moarta in casa de soțul ei, in Colli Aniene, Roma, Italia. Barbatul trece prin momente cumplite de cand a vazut-o pe soția lui fara suflare pe canapea. Femeia ar fi decedat din cauza unei boli de care nu ar fi știut ca suferea.