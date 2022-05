Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Constanta a lansat o licitatie publica pentru achizitionare serviciului de proiectare pentru autorizatia de construire si proiect tehnic si detalii de executie, verificarea proiectelor si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii "Lucrari pentru racordarea la utilitati…

- Craiova ar urma sa gazduiasca, la sfarsitul lunii august, un festival international de proportii, de genul UNTOLD-ului de la Cluj-Napoca. „ Craiova IntenCity ” va avea loc in perioada 26-28 august, pe stadionul „Ion Oblemenco“, si se doreste „un eveniment incendiar menit sa faca istorie in lumea marilor…

- Toate tramvaiele noi ar putea ajunge la Craiova in 2022. Craiovenii ar putea scapa, in sfarsit, de imaginea tramvaielor vechi, depasite fizic si moral (uneori trase si de basculanta), care circula pe traseele RAT. Cele 17 tramvaie noi achizitionate de Ministerul Dezvoltarii cu fonduri europene ar putea…

- Primaria Municipiului Ploiești deruleaza, in aceasta perioada, lucrari de reparații curente, la nivelul unitaților de invațamant preuniversitar din oraș. Astfel, se executa lucrari de reparație instalație incalzire, igienizare, reparații fațada, refacere hidroizolație, reparație gard, placari cu gresie…

- Lucrari pentru realizarea a 33 de limitatoare de viteza in județul Alba: Licitația de peste 500.000 de lei, lansata in SEAP Lucrari pentru realizarea a 33 de limitatoare de viteza in județul Alba: Licitația de peste 500.000 de lei, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba a lansat recent in Sistemul…

- Numirile in Consiliile de Administratie ale regiilor sau societatilor din subordinea Primariei Craiova au starnit mereu discutii in Consiliul Local (CL), ba chiar s-a ajuns si la scandal. Subiectul: sumele incasate de administratorii neexecutivi. Si nu neaparat indemnizatia lunar a fost motivul scandalului…