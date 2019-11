Stiri pe aceeasi tema

- Adela Cojan a fost numita in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte cu rang de secretar de stat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, potrivit unei decizii a prim-ministrului Ludovic Orban publicata luni in Monitorul Oficial.Totodata, premierul a dispus eliberarea…

- Nicolae Cristian Stanica a fost numit in functia de presedinte al Comisiei Nationale pentru Strategie si Prognoza, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Seful Executivului i-a numit tot luni in functia de consilier…

- Nicolae Turdean a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata, vineri, in Monitorul Oficial.Citește și: PNL se inșurubeaza la Transelectrica Totodata,…

- Cristian Tudor Bacanu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata vineri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a sefului Executivului, Cristina-Daria Buzasu-Enache a fost numita in functia de consilier…

- TRATATIVE…. Vasile Ciurchea, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a declarat, la o intalnire cu reprezentantii medicilor de familie, ca trebuie gasite solutii pentru a asigura pacientilor “un acces cat mai facil la servicii medicale”, iar, acolo unde este posibil, acestea sa fie acordate…

- Cotel a fost numita manager la Fundeni de Sorina Pintea luni, in ultima zi de mandat a fostului ministru al Sanatatii. Ludovic Orban a lasat sa se inteleaga ca si conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate va fi schimbata: "Sigur ca da", a raspuns Orban, intrebat daca va schimba conducerile…

- Conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), dar si cea de la Institutul Clinic Fundeni vor fi schimbate, sustine premierul Ludovic Orban. Acesta a fost prezent joi la MS la preluarea mandatului de catre ministrul Sanatatii, Victor Costache. Intrebat intr-o conferinta de presa daca vor…

- Vești bune pentru bolnavii de amiotrofie! Dupa rectificarea bugetara de luna viitoare, toți pacienții vor fi incluși in programul național de tratament. Informarea a fost facuta, saptamana trecuta, chiar de președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Vasile Ciurchea, in urma intalnirii avute…