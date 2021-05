Tragedie in familia unor romani din Verona, chiar in ziua de Paște. Adela, mama a trei copii, s-a stins la spital, la zece zile dupa ce fusese victima unui accident, pe trecerea de pietoni, scrie portalul Știri Diaspora . Accidentul a avut loc pe 21 aprilie pe via Postumia, atunci cand Adela Sularea traversa strada pe trecerea de pietoni langa supermarketul Aldi. A fost lovita de o Toyota Yaris gri. La fața locului, Sularea fusese intubata de salvatori și apoi internata in secția de terapie intensiva a spitalului Borgo Trento, unde a murit ulterior. In urma romancei in varsta de 43 de ani raman…