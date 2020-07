Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime dintre companiile din Romania (30%) nu si-au schimbat planurile de recrutare stabilite la inceputul anului nici dupa izbucnirea epidemiei de COVID-19, pastrand acelasi numar de pozitii noi pentru care vor face angajari in a doua parte a anului, arata datele unui sondaj realizat de platforma…

- Fotbalul a revenit in Republica Moldova cu meciurile primei manșe din semifinale Cupei. Condițiile meteorologice insa le-au dat peste cap planurile echipelor Petrocub Hancești și Sheriff Tiraspol.

- Jamie Leibert si partenera lui Sandra Zinovyev au ajuns in Romania in noiembrie 2019, dupa o calatorie cu caravana prin mai multe tari europene. Planurile lor s-au schimbat pe fondul pandemiei de Coronavirus, care a inchis gr

- Era insarcinat sa faca propuneri formale partidului national si avea a inmana lui Ion Campineanu din partea principelui Czartoryski bazele unui tratat de alianta polono-roman. Personalitatea si ideile lui Campineanu Polonul il prezenta pe Ion Campineanu ca reprezentantul cel mai de seama al ideilor…

- Carrefour Romania recruteaza in continuare angajați in magazinele și in sediul central și anunța ca va investi in dezvoltarea capacitații de livrare și in dotarea magazinelor cu materiale de protecție, urmand ca deschiderile de noi magazinele sa fie...

- Petrolul s-a inscris, de la inceputul acestei luni, in grupul formațiilor care fac antrenamente online. Conduse și supravegheate de antrenorul Costel Enache și staff-ul acestuia din spatele laptopurilor, ședințele de pregatire dureaza 60 de minute și se deruleaza zilnic. Tehnicianul „lupilor” a explicat…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat duminica seara la Digi24 ca romanii trebuie sa fie conștienți ca nu se pot ridica toate restricțiile dupa ce se termina starea de urgența pe 15 mai:„(Unui roman care vrea sa-și planifice vacanța) Aș fi rezervat acum sa-i zic sa faca planurile, i-as…

- Ministerul Apararii Naționale desfașoara si anul acesta, prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judetean Arad, activitatea de recrutare a tinerilor – baieți și fete, cu...