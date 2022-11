Stiri pe aceeasi tema

- Florin Calinescu este un actor indragit de catre publicul din Romania, iar fanii au fost bucuroși sa il vada și pe micile ecrane. Pe langa personalitatea remarcabila, se pare ca actorul se descurca perfect și in intimitatea locuinței, ocupandu-se de treburile casnice. Iata cum a fost surprins de paparazzii…

- Cristiano Ronaldo a descris moartea la naștere a fiului sau drept „cel mai rau” moment al vieții sale. Starul portughez și partenera sa Georgiana Rodriguez anunțau in decembrie 2021 ca așteapta gemeni, dar doar fetiția cuplului a supraviețuit la naștere, in aprilie, informeaza CNN . „Cenușa (n.r. –…

- Conform specialiștilor, varsta pe care o simți inseamna mai mult decat data reala a nașterii tale. Cu toate astea, persista o intrebare. „care este varsta la care oamenii imbatranesc?”. Curiozitatea umana a impins lucrurile și mai mult, incercand sa aflam ce simțim in acel moment. Raspunsul nu este…

- Comisia de etica a UBB Cluj a stabilit ca in doctoratul ministrului de Interne, Lucian Bode, sunt fragmentele plagiate, dar nu poate fi aplicata vreo sancțiune. Raspunsul UBB a fost criticat dur de jurnalista Emilia Șercan, cea care a demascat plagiatul fostului ministru al Educației, Sorin Cimpeanu. „Cu…

- Anca Serea a oferit raspunsuri la cele mai mari curiozitați ale fanilor ei. Astfel, prezentatoarea TV a dezvaluit ca nu are mulți angajați care s-o ajute cu treburile casnice sau cu cei șase copii, ea fiind implicata cat se poate de mult in fiecare etapa.

- Srdjan Luchin (36 de ani), fotbalist retras din activitate, a povestit cel mai frustrant moment al carierei, cel al transferului de la Poli Timișoara la Dinamo, in august 2011. In vara lui 2011, Dinamo il aducea pe Luchin, in varsta de 24 de ani in acel moment, de la retrogradata Poli Timișoara. Fundașul…

- In timpul vieții, Regina Elisabeta a II-a a avut mai multe intalniri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Una dintre cele mai interesante intalniri a avut loc in anul 2003, la patru ani de cand liderul rus preluase șefia statului. Intalnirea avea sa constituie un moment istoric, Regina Elisabeta…