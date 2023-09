Stiri pe aceeasi tema

- In acest an școlar, Jandarmeria Suceava va fi prezenta in zona institutiilor de invatamant de pe raza județului cu rolul de a creste gradul de siguranta al cadrelor didactice si al elevilor, de a preintampina eventuale incidente intre elevi, de a preveni faptele contraventionale sau penale in proximitatea…

- Deschiderea noului an de invatamant la Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" va desfasura luni, 11 septembrie, ora 09.00, festivitatea de deschidere a anului de invatamant 2023 2024.Conform traditiei, cei 144 elevi de clasa a IX a 37 fete si…

- In premiera, anul școlar 2023-2024 incepe in Bihor cu condiții decente in toate unitațile de invațamant. Mai precis, dupa cum a anunțat inspectorul școlar general... The post Nicio școala și nicio gradinița cu latrine in curte! Dar nu la noi, ci in județul Bihor appeared first on Special Arad · ultimele…

- Primarul Sucevei Ion Lungu a continuat și in aceste zile vizitele la unitațile de invațamant din municipiu concluzionand ca școlile vizitate sunt pregatite pentru noul an școlar. El a spus ca va fi prezent al deschiderea noului an școlar la 15 unitați de invațamant in semn de respect pentru cadrele…

- Cazul a fost cu atat mai halucinant cu cat femeia se afla si cu copilul si cu sotul acesteia fix langa masina iar politia refuza sa ii coboare masina de pe macara.Avocatul Cuculis din cazul femeii cu handicap din Constanta care a fost amendata si i a si fost ridicata masina ce era parcata pe un loc…

- Un cadavru in stare de putrefactie a fost gasit, joi, intr-un apartament din municipiul Ploiesti in care se mai afla un barbat care ar avea probleme psihice, anchetatorii aratand ca, din primele informatii, nu ar fi fost savarsita vreo infractiune contra vietii, noteaza Agerpres. "La data de 31 august,…

- Ministerul Educației și Cercetarii a venit cu precizari referitor la problema admiterii elevilor in invațamantul liceal in raionul Ialoveni. Instituția a anunțat ca susține decizia Comisiei raionale de admitere de a nu deschide cate o clasa de a X-a in 5 licee și de a desemna LT „Aurel David”, din satul…

- Adda și soțul ei, Catalin Rizea, au decis ca este momentul perfect sa se bucure de cateva zile pline liniște și relaxare, astfel ca cei doi au ales sa mearga in vacanța alaturi de fiul lor, Alexandru. Soțul cantareței a marturisit ca este prima vacanța in care merg cu baiețelul lor. Iata ce destinație…