Adda și Cătălin Rizea, momente de panică în vacanță: „Am avut parte de cea mai înfricoșătoare experiență din viața noastră” Adda și soțul ei, Catalin Rizea, au plecat intr-o vacanța in Grecia. Aceștia au vrut sa se bucure de o excursie cu barca pe mare, insa au avut parte de o experiența de coșmar. Adda și Catalin Rizea au fost surprinși de o furtuna pe mare. Artista a povestit pe rețelele de socializare prin ce momente de panica au trecut. „Aseara am ancorat intr-un golf draguț, dupa un drum puțin agitat pe mare. La cateva minute dupa ce ne-am pus sa mancam, marea a inceput sa se agite rau și sa bata tare vantul. Cel mai sigur a fost sa plecam de acolo pentru ca nu e bine sa ramai ancorat intre stanci cand vremea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

