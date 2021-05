Stiri pe aceeasi tema

- Vacanta de cosmar pentru Adda si sotul ei, Catalin Rizea! Plecati in Grecia impreuna cu chef Catalin Scarlatescu, cei doi au trait cea mai infricosatoare experienta a vietii lor. Au fost la un pas de tragedie dupa ce o furtuna i-a prins in timpul unei croaziere pe mare.

- In prezent, Adda, soțul sau, Catalin Rizea, și chef Catalin Scarlatescu, se afla impreuna intr-o vacanța pe barca, in Grecia. Fostul concurent de la Chefi la cuțite și-a luat partenera de viața și pe chef-ul sub bagheta caruia a reușit sa ajunga destul de departe in show-ul culinar de la Antena 1 și…

- Vacanța in Grecia, Italia sau Spania? Nu te hotaraști in care dintre cele trei destinații sa mergi? Ei bine, avem o super veste pentru tine. Pe care oricare dintre cele trei le-ai alege, trebuie sa știi ca biletele de avion sunt la jumatate de preț fața de 2019! Am verificat și noi, dar și specialiștii...…

- Catalin Scarlatescu, Adda și Catalin Rizea au plecat impreuna in cea mai tare vacanța. Juratul de la Chefi la cuțite, alaturi de fostul concurent și soția sa, aventura de vis in Grecia. In direct, din larg, Catalin și... Catalin, au facut dezvaluiri inedite la Antena Stars despre escapada impreuna.…

- Oficialii din Grecia anunța ca au inceput pregatiri intense pentru primirea turiștilor. De luni, 5 aprilie, vor fi deschise toate magazinele, iar restricțiile privind petrecerea circulația vor fi in mare parte ridicate. Magazinele mici vor fi redeschise in tot statul, iar data stabilita este luni, 5…

- Turiștii romani nevaccinați care merg in vacanța in nordul Greciei, zona preferata de cei care merg cu mașina, vor primi din partea hotelierilor o parte din banii platiți pentru realizarea testului RT-PCR. Sumele de 20 sau 30 de euro vin sub forma de voucher, informeaza Mediafax. Turiștii…

- Pentru a putea vizita Grecia in aceasta vara, turiștii trebuie fie sa aiba ambele doze de vaccin anti-Covid facute, fie sa fi trecut deja prin boala și astfel sa fi dobandit anticorpi, fie sa prezinte un test negativ la intrarea in țara, a anunțat marți ministrul grec al turismului, Harry Theocharis,…

- Ministrul Economiei, Cladiu Nasui, a declarat miercuri la Antena 3 ca unele state au anunțat ca vor cere anumite documente de la strainii care vin in concediu. Intrebat daca se pune problema unui pașaport de vaccinare, Claudiu Nasui a raspuns: „Depinde foarte mult și de țari. De exemplu, și…