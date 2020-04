Adda si Catalin de la Asia Express, imagini de la nunta. Ce rochie de mireasa a avut artista!

Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista proba, etapa sau zi la „Asia Express” in care Adda și Catalin sa nu se certe sau sa nu-și aduca reproșuri. Chiar daca ambii au firi vulcanice, din exterior cantareața a fost aspru criticata pentru comportamentul lor. In spatele camerelor, cei doi nu sunt deloc cei pe care ii vedem in competiția…

- De Florii, Adda și Catalin au sarbatorit 5 ani de la nunta, iar cu aceasta ocazie, artista le-a marturisit fanilor, cum a fost ceruta in casatorie. Cei doi formeaza unul dintre cele mai controversate cupluri de la Asia Express. „Acum 5 ani, exact pe 12 Aprilie, mergeam la țara, labunicii mei, iar Cata…

- Teodora Nedelcu realizeaza unul dintre cele mai bune numere de umor negru de la iUmor. Cei trei jurați sunt impresionați de calitatea glumelor concurentei. Incepe cu o inmormantare și o ajuta și fața, caci pe chipul sau nu se schițeaza nicio urma de ras. Totul e... negru!

- Adda și soțul ei Catalin Rizea trec prin cea mai mare provocare a vieții lor. Cei doi formeaza un cuplu minunat, dar in reality show-ul Asia Express nu par a face o pereche atat de inchegata. Catalin este cel care are un spirit de invingator mai bine dezvoltat și cel care vrea mereu sa fie conducatorul…

- Vladuța Lupau a avut o creștere uimitoare in cariera, lucru care a adus-o in prim-plan in presa mondena. Mai cu seama, atenția fanilor s-a indreptat mai mult asupra sa dupa scandalul cu Armin Nicoara. Cei care o urmaresc pe rețelele de socializare au fost surprinși de noile imagini postate de aceasta…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi se pregatesc de nunta, insa nu au stabilit data exacta cand va avea loc evenimentul. Un lucru este insa clar: vedeta știe cum vor arata rochiile de mireasa.„Eu ma pregatesc pentru nunta. Nu schimb multe rochii, vreo 15-20. Din nunta mea o sa fac un fel de prezentare de…

