Adda, schimbare spectaculoasă de look. Artista și-a luat fanii prin surprindere / FOTO Adda este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țara. Artista iși ține mereu fanii la curent cu ceea ce este nou in viața ei, iar de data aceasta i-a luat pe internauți prin surprindere. Dupa toate problemele de sanatate prin care a trecut, Adda a decis ca este loc și pentru puțina schimbare de look in viața ei. Cum arata acum indragita cantareața. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry intra in televiziune?! Tanara artista in varsta de 23 de ani a facut un anunț surprinzator pentru fanii sai. Se pare ca urmeaza o perioada plina de surprize din partea partenerei lui Florin Popa. Cantareața tanjește dupa o schimbare in viața ei și vrea sa depuna tot efortul pentru a se…

- Claudia Patrașcanu a traversat o perioada dificila in urma scandalului cu inca soțul ei, Gabi Badalau. Artista a decis ca este momentul perfect pentru o schimbare de look, așa ca a mers in salonul de infrumusețare sa iși schimbe culoarea parului. Iata cum s-a afișat cantareața in mediul online!

- Schimbare in viața Deliei Matache! Una din cele mai iubite cantarețe de la noi a facut un anunț neașteptat. Fanii au ramas surprinși de cele spuse de vedeta. ,,De azi nu mai trecem peste suflețelul meu”, a susținut solista. Vestea a fost oferita de jurata de la emisiunea ,,iUmor” chiar pe rețelele de…

- Iulia Vantur traiește mulți ani o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Salman Khan. Cei doi fac echipa buna atat pe plan sentimental, cat și pe plan profesional. Recent, fosta prezentatoare a postat cateva fotografii in care ținuta era o rochie alba de mireasa. Vedeta a stralucit la propriu in imaginile…

- Horoscopul zilei de 23 august 2022 aduce multe vești bune pentru nativii din zodiac. Sagetatorii sunt dispuși sa faca o schimbare importanta in viața lor. Astrele spun ca lucrurile nu vor fi deloc ușoare pentru acești nativi in zilele ce urmeaza. Cu toate acestea, Sagetatorii sunt inteligenți și se…

- „Cea mai frumoasa atleta din lume” a fost una dintre favoritele fotografilor la Campionatele Europene de la Munchen. Frumoasa sportiva de 23 de ani a recunoscut ca a avut mari emoții sa concureze in fața familiei și a fanilor din Germania. Atleta germana Alica Schmidt s-a calificat in semifinale, dar…

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean au impinit 7 ani de casnicie. Au impreuna trei fete și o relație discreta și mult admirata de cei din jur. Cu ocazia aniversari lor, actrița a postat mai multe imagini cu familia ei, alaturi de care a scris un mesaj. „Azi se implinesc 7 ani de la cununia civila. Ziua…

- Mercur din zodia Leu face un aspect de trigon cu Jupiter din zodia Berbec, aspect armonios care susține comunicarea și deschiderea catre noi informații. Vom fi interesați sa aflam lucruri noi, sa pregatim o calatorie sau sa luam legatura cu prieteni sau rude din strainatate. Horoscop zilnic 23 iulie…