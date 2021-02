Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol mai are puțin și naște primul sau copil, insa acest lucru nu o ferește de criticile fanilor. Internauții au inceput sa o acuze pe iubita lui Smiley ca a recuns la prea multe operații estetice, insa vedeta dezminte toate aceste ipoteze.

- Gina Pistol se afla in ultimul trimestru de sarcina, iar problemele nu ii dau pace nici acum. Iubita lui Smiley se confrunta cu o problema dermatologica serioasa, cerand sfatul internauților. Ce a pațit vedeta?

- Responsabilitatea de a le explica localnicilor din comunitațile mici, izolate, din comunele sarace, imbatranite ce este vaccinul anti-COVID și de ce trebuie administrat, revine medicilor de familie și ai bisericii și mai puțin pe autoritațile centrale sau pe capacitatea fiecaruia de a cauta informații…

- Prea multe straine! Jucatoarele autohtone nu au loc sa evolueze la cluburi din cauza strainelor de valoare transferate. Romancele sunt mai scumpe și dau un randament mai slab. Cluburile ar trebui sa plateasca non-valoarea! Ungaria și Romania au printre cele mai bune rezultate la nivel de cluburi in…

- Fostul premier Dacian Ciolos, Co-președintele alianței USR-PLUS, a declarat luni, 14 decembrie, dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis de la palatul Cotroceni, ca nu se pune problema forțarii organizarii de alegeri anticipate. „Nu ne punem problema de alegeri anticipate. Anticipatele ar fi…

- In plina iarna in mii de blocuri din București nu se traiește in condiții normale pentru anul 2020. Nu este apa calda și nici caldura din cauza unor probleme aparute in rețeaua termoficare. Sunt 3.400 de blocuri in toata Capitala care nu au apa calda și caldura. Termoenergetica București a actualizat…

- Simona Halep este o adevarata invingatoare, iar acest lucru l-a demonstrat și prin faptul ca s-a luptat cu dureri cumplite, despre care lumea nu a știut. Tenismena a primit un diagnostic cumplit inca de pe vremea cand avea doar 17 ani, insa acest lucru nu i-a fost o piedica in cariera sa.