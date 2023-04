Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia, Rusia, India și China au format inițial blocul in 2009, dupa o serie de intalniri și ințelegeri. Primul Summit BRIC a avut loc la Ekaterinburg, Rusia, pe 16 iunie a aceluiași an, unde șefii de state in cauza au convenit sa consolideze dialogul și cooperarea intre ei. In anul urmator, la Brasilia,…

- Pe Ecaterina Ladin o știe toata lumea prin prisma personajului “Dalida”, pe care il interpreteaza de 11 ani in cel mai bun serial de comedie al momentului, “Las Fierbinți”, difuzat la Pro TV. Așa ca actrița s-a obișnuit sa fie strigata Dalida inclusiv pe strada, nu doar pe platourile de filmare. Ecaterina…

- Un cetatean israelian a fost impuscat mortal, luni, in teritoriul palestinian Cisiordania, in contextul escaladarii violentelor israelo-palestiniene, desi atat liderii israelieni, cat si cei palestinieni au lansat apeluri la calm.

- Dan Podaru, consilier PNL Sector 1, a anuntat, miercuri, ca va depune o plangere penala impotriva primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, dupa ce edilul a scris despre acesta ca este in conflict de interese, și il acuza ca se implica in procesul prin care administrați ...

- Presedintele partidului Forta Dreptei Ludovic Orban precizeaza ca ANI a lansat niste acuzatii la adresa primarului Capitalei, Nicusor Dan, fara a avea un suport legal si „care imbraca forma unei adevarate calomnii”. El se mai intreaba, in contextul acuzatiilor de incompatibilitate, conflict de interese…

- Larisa Udila trece printr-un proces de transformare și a pierdut mult in greutate, insa nu singura, ci susținuta la orice pas de soțul ei. Vedeta nu a fost lasata la greu in momentele dificile in care a trebuit sa se abțina de la mancare, astfel ca cei doi au fost alaturi unul de celalalt și in acest…

- Andre Schurrle (32 de ani), fost internațional german, a postat, in mediul online, un videoclip, dar și mai multe fotografii, in care acesta, alaturi de alte cateva persoane, participa la o expediție montana, organizata in condiții extreme. Traseul reprezinta o provocare lansata de speaker-ul motivațional…

- Emil Strainu, general de armata in rezerva și fondator al Asociației pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate, a vorbit despre ipoteza unei invazii extreterestre, in contextul aparției clipului video cu așa-zise OZN-uri. Iata ce spune generalul despre extraterestri!