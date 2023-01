Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri, Dan Șucu, unul dintre investitorii clubului Rapid a explicat la „Prietenii lui Ovidiu” de ce copiii nu trebuie sa beneficieze de gratuitate atunci cand vine vorba de sport. Mai mult, spune ca ar interzise fumatul daca ar avea aceasta putere, dar ca le ofera un bonus angajaților sai…

- Mateu Lahoz (45 de ani), arbitrul spaniol ce a condus la centru meciul dintre Țarile de Jos și Argentina, din „sferturile” Campionatului Mondial din Qatar, nu va mai activa la turneul final din Golf. Centralul iberic era unul dintre favoriții lui Pierluigi Collina (62 de ani), președintele comisiei…

- Adda se poate considera o femeie implinita pe toate planurile. Se bucura de succes pe plan profesional, iar in plan personal, are o familie frumoasa și, in ciuda faptului ca are diverse proiecte și muncește mult, artista reușește sa fie o soție și o mama dedicata. De curand, vedeta a impartașit cu cei…

- Divorțul dintre Paula Seling și Radu Bucura a fost unul neașteptat. Fanii artistei au ramas fara cuvinte cand au auzit anunțul. Solista a preferat sa ramana discreta, iar fostul partener i-a luat exemplul. Ce decizie a luat cea din urma dupa separarea de barbatul care o facea fericita? „Fara sa știm…

- Preotul Calistrat a vorbit despre incidentul de la Manastirea Vladiceni din Iași. Parintele a fost filmat in timp ce lovește cu putere o femeie peste fata, aceasta cazand lata la pamant. Polițiștii au fost imediat sesizați de enoriasa care a reclamat ca atat ea, cat și sora ei au fost lovite.Parintele…

- Andreea Bostanica și-a caștigat popularitatea in calitate de cantareața și vlogger, iar in prezent are peste 4 milioane de urmaritori pe TikTok și aproape 1 milion pe Instagram. Tanara in varsta de 18 ani știe cum sa-și surprinda fanii.

- Oana Radu și-a luat fanii prin surprindere pentru a doua oara in ceea ce privește aspectul sau. In urma cu doar cateva zile, artista marturisea in mediul online ca s-a tuns singua acasa, asta dupa ce a vazut un tutorial pe TikTok. Rezultatul a fost cel dorit, așa ca s-a la salonul de infrumusețare pentru…

- „Am fost surprinsa sa fiu diagnosticata cu neuropatie diabetica in urma cu trei ani. Nu m-am așteptat sa apara complicațiile atat de repede”, este marturisirea Mariei, o pacienta in varsta de 63 de ani. Neuropatia diabetica este o complicație a diabetului