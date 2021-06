Adda a fost diagnosticata cu dermografism, o afecțiune a pielii care a determinat-o sa-și schimbe radical stilul de viața. Pentru ca are un regim alimentar strict, vedeta a slabit multe kilograme și a primit multe critici din partea fanilor sai. Adda a marturisit in mediul online ca se lupta de luni bune cu o afecțiune a pielii numita dermografism, aparut in urma alimentației haotice. Pentru a ține sub control boala, vedeta a fost nevoita sa urmeze o dieta stricta creata de nutriționiști pentru ea, care sa o ajute sa elimine toxinele și sa-și intareasca imunitatea. Cu noul stil de viața, artista…