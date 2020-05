Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a pregatit o surpriza pentru fanii sai si lanseaza melodia „Ma rup”. Artista celebreaza in avans cei sapte ani de cariera, pe care ii implineste pe 4 mai, cum altfel, decat prin muzica noua. Piesa „Ma rup” este lansata la doua luni de la single-ul „Cine sunt eu?” si va fi inclusa pe primul...…

- Piesa a fost compusa de Delia cu Nane și produsa de Alex Cotoi, cu care Delia a mai lucrat și pentru ”Despablito”, ”Arunca-ma”, ”Ramai” sau ”Sa-mi canți”. ”Eram in studio cu Alex Cotoi, a ieșit piesa asta și am știut din prima ca Nane se potrivește pe ea. Imi place vibe-ul lui. A trimis repede... View…

- Christina Aguilera lanseaza noua piesa originala “Loyal Brave True”, alaturi de o noua varianta a “Reflection”, ambele cantece fiind incluse pe coloana sonora a filmului de live-action “Mulan”. Piesele insoțesc muzica originala din film și se regasesc pe un album al Walt Disney Records, care poarta…

- Dupa succesul avut cu ”Retrograd” alaturi de DJ Project, Andia lanseaza ”Ce suntem noi”, piesa care vorbește despre renunțarea la orgolii intr-o relație. Piesa este compusa de Alex Pelin, Vlad Lucan, Achi și Adelina Stinga, iar versurile au fost scrise de Alex Pelin. De videoclip s-a ocupat Bogdan Daragiu.…

- Vanotek revine cu un nou single care se numește ”Bring Us Back” și este in colaborare cu Joshua Ziggy. Piesa compusa de Vanotek & Joshua Ziggy și produsa de Vanotek are un sound fresh, susținut puternic de viori și de timbrul vocal special al lui Joshua Ziggy. ”Bring Us Back” vorbește cu melancolie…

- ADDA lanseaza „Lacrimi”, a opta piesa de pe „Arta, Viața și Iubire”, album ce urmeaza sa fie disponibil pe platformele digitale primavara aceasta. Cu o poveste sensibila, in care emoțiile și muzica impart același glas, single-ul pune in versuri o lupta plina de orgolii, din care dragostea iese mereu…

- De-a lungul timpului, trupa Taxi a reușit sa puncteze prin versurile sincere și emoționante intensitate și originalitate. Prima melodie pe care trupa o lanseaza anul acesta este o piesa despre… Nimic. Single-ul „Despre nimic” este insoțit de un videoclip alb negru, in regia lui Mihai Avanu, care completeaza…

- Disclosure și Khalid fac din nou echipa și au lansat melodia ”Know Your Worth”. Dupa ce anul trecut aceștia au colaborat pentru piesa ”Talk”, de pe albumul ”Free Spirit” al lui Khalid, piesa ce a fost nominalizata la Grammy, duo-ul englez și tanarul Khalid au lansat ”Know Your Worth”, o melodie dance,…