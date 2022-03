ADDA lansează Paranoia, single ce se regăsește pe albumul Fata din diamant  La doar doua zile de cand ADDA a impartașit cu publicul cel de-al doilea album din cariera sa, artista lanseaza „Paranoia”, un single cu o poveste colorata, despre o iubire nimicitoare, in care durerea și nesiguranța sunt aliați. „Indiciu: Sa nu te pui niciodata cu femeia pe care ai ranit-o!”, spune ADDA pe pagina sa de Instagram. „Paranoia” face parte din „Fata din diamant”, un material discografic deosebit, cu o incarcatura puternic feminina, ce reda prin cele 11 piese inspirate din povestea artistei cele mai profunde trairi ale acesteia. „E una dintre piesele mele preferate de pe album pentru… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

