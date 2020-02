ADDA lanseaza „Lacrimi”, a opta piesa de pe „Arta, Viața și Iubire”, album ce urmeaza sa fie disponibil pe platformele digitale primavara aceasta. Cu o poveste sensibila, in care emoțiile și muzica impart același glas, single-ul pune in versuri o lupta plina de orgolii, din care dragostea iese mereu caștigatoare. „Cand am scris piesa “Lacrimi” m-am inspirat din povestea nebuna de dragoste pe care o am cu Catalin. In piesa am exagerat puțin situația. Este vorba despre un cuplu care se tachineaza, se cearta, se impaca doar ca sa se certe din nou. Dar cei doi se iubesc nebunește și orice ar fi raman…