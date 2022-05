ADDA lansează Altcineva ADDA lanseaza cea de a șaptea piesa de pe albumul „Fata din Diamant”, o melodie și un videoclip foarte personal, ce reda atat prin versuri și muzica, cat și prin imagini vulnerabilitatea unei femei in fața iubirii. Compusa de catre ADDA alaturi de Georgian Idriceanu, „Altcineva” prezinta povestea unei femei sensibile și in același timp ranite de cel pe care l-a iubit, dar care a ales sa nu mai faca parte din povestea lor. Protagonista in propriul clip, ADDA pune in fiecare vers pe care il canta emoție, iar videoclipul alb-negru reprezinta antiteza sentimentelor pe care artista o traiește. „«Altcineva» face… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

