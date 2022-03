Stiri pe aceeasi tema

- Astazi e o zi importanta pentru Viorel Lis. Fostul primar al Capitalei iși sarbatorește ziua de naștere, iar Oana Lis, soția lui, a marturisit cum se simte acesta la varsta pe care tocmai a implinit-o. Care a fost raspunsul dat de fostul edil.

- Doru Todoruț este astazi sarbatoritul zilei! Cantarețul radiaza de fericire, și inca de dimineața a fost asaltat de numeroase mesaje de la marea comunitate de care se bucura in mediul online. Iata ce varsta a implinit artistul, dar și ce parere are despre inaintarea in varsta!

- Bogdan Boanta este sarbatoritul zilei astazi, astfel ca inca de la primele ore a fost asaltat de numeroase mesaje in mediul online, de la toți cei care il urmaresc și il indragesc. Iata cum sarbatorește astazi dansatorul, dar și ce varsta a implinit!

- Jean Paler este sarbatoritul zile de astazi! Acesta nu are nevoie de prea multe descrieri, asta deoarece este cunoscut de publicul larg ca fiind unul dintre cei mai indragiti actori de comedie. Deși se confrunta cu diferite probleme de sanatate, comediantul iși gasește mereu puterea de a aduce zambetul…

- Alina Eremia este sarbatorita zilei! Frumoasa artista este cunoscuta de foarte multa lumea, fiind una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania. Inca de la primele ore ale dimineții, fanii nu au ezitat și i-au transmis cate un gand frumos cu ocazia zilei sale de naștere. Ce varsta a implinit artista!

- Radu Sarbu iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cantarețul implinește frumoasa varsta de 43 de ani și s-a bucurat pe deplin de aceasta zi alaturi de persoanele dragi din viața lui, dar și familie. Iata ce a marturisit la Antena Stars!

- Este motiv de sarbatoare in familia cantareței Dodo! Fosta protejata a lui Costi Ionița iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar fericirea este la cote maxime pentru ea, inca de cand a devenit mamica pentru prima oara. Ce varsta a implinit frumoasa artista.

- Ca in fiecare an, Karmen Simionescu și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de familie, dar atmosfera de anul acesta a fost de-a dreptul incendiara. Cantareața a implinit 24 de ani și se pare ca tatal artistei, Adrian Minune , și-a propus s-o mai fericita ca oricand și a reușit.