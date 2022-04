Stiri pe aceeasi tema

- Matei Rotaru a cucerit titlul de campion national la juniori cu echipa Scolii Sportive nr. 2 Constanta.Sportul constantean este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la numai 44 de ani, fostul rugbyst Matei Rotaru.Acesta a urcat la ceruri pierzand batalia cu o boala nemiloasa. Cu aproape 20…

- Suedeza Dagny Carlsson, considerata cel mai in varsta blogger din lume, a murit la varsta de 109 ani, a declarat joi pentru postul SVT regizoarea care a realizat un documentar despre viata ei, relateaza dpa.Asa Blanck, care a realizat documentarul "Life begins at 100" despre Carlsson in 2017, a declarat…

- Este doliu in tenisul de masa romanesc, dupa ce antrenorul emerit Andi Ardeleanu, tehnician care si-a dedicat o parte din viața și cariera sportului cu bila de celuloid, a incetat din viata, la varsta de 91 de ani, informeaza Federatia Romana de Tenis de Masa. Nascut in anul 1931, Andi Ardeleanu, absolvent…

- Cantareața de rap Lil Bo Weep a murit sambata, 5 martie, la varsta de 22 de ani. Cauza morții nu a fost dezvaluita. Inainte de a inceta din viața, cantareața și-a folosit platforma online pentru a vorbi despre sanatatea ei de sanatate.Tragicul anunț a fost confirmat de tatal artistei, pe pagina sa de…

- Loredan Bogdan Marian s-a stins din viața, miercuri, 02 martie, la varsta de 45 de ani.Acesta era viceprimar PNL in localitatea Prejmer, județul Brașov inca din 2016. Suferise un accident vascular cerebral si era in coma de mai mult timp.Tragicul anunț a fost facut public de catre Primaria din Prejmer.„Ne…

- Fosta soție a lui Silviu Prigoana, Adriana Bahmuțeanu, este in doliu. Vedeta TV a publicat un mesaj trist pe rețelele sociale, dupa ce tatal sau s-a stins din viața. Bruneta este devastata de durere, fiind nevoita sa iși inmormanteze parintele, cel despre care spune ca i-a fost toata viața un model…

- Lumea muzicii din Romania sufera din nou o pierdere imensa. A murit un artist celebru pe care Florin Salam l-a iubit enorm. Despre cine este vorba? Celebrul artist s-a stins din viața dupa ce a facut atac cerebral. Doliu in lumea muzicii: un artist iubit de Florin Salam s-a stins din viața Muzica populara…

- Senatorul USR de Salaj, Cosmin-Cristian Viașu a incetat din viața, dupa ce a suferit mult timp de o boala grea. El avea 45 de ani și era casatorit. „Anunțam cu tristețe ca senatorul USR de Salaj Cosmin-Cristian Viașu a incetat din viața, in urma unei lungi suferințe”, transmite, vineri, USR.Cristian…