Adda, despre copilăria ei și pasiunea pentru muzică: „Am început să cânt la 11 luni” Adda, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, a facut o serie de marturisiri emoționante despre copilaria ei. Cantareața a știut inca de la o varsta foarte frageda care va fi drumul sau in viața. Adda (29 de ani) este considerata una dintre cele mai bune voci din țara noastra, iar piesele ei s-au situat adesea in topurile muzicale din Romania. Artista a povestit ca pasiunea ei pentru muzica a inceput inca de cand era un bebeluș. „Eu am știut de mica ca vreau sa cant. Eu am inceput sa cant la 11 luni, cand nu stateam in picioare. De la 2,3 ani cand puteam sa vorbesc coerent, sa ințeleg… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

