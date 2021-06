ADDA colaborează cu NOSFE și lansează „Lasă-mă să mor” ADDA colaboreaza pentru prima data cu NOSFE și lanseaza „Lasa-ma sa mor”, un single despre iubire și durere, totul pe acorduri de vioara și țambal. Cand iubirea pleaca din viața ta, in urma ramane un gol imens ce foarte greu poate fi umplut cu fericire. „Canta-mi lautare, dar nu-mi canta de dor/ Zi-mi de fericire sau lasa-ma sa mor” sunt versurile prin care ADDA transpune o poveste sensibila, in care emoțiile și muzica impart același glas. „Piesa asta este impletirea celor doua lumi. Radacinile și prezentul. Am combinat lautaria și trap-ul. In «Lasa-ma sa mor», este vorba despre «lautar», adica… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

