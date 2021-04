Adda caută rezolvare la medicii din străinătate pentru problema ei de sănătate. „Nu mă las” Adda a fost diagnosticata cu dermografism și acum cauta un tratament pentru a se vindeca. Are in plan sa mearga chiar in Ungaria, la o clinica. Cantareața nu se lasa, vrea sa amelioreze situația macar in proporție de 80%. La inceputul lunii februarie Adda s-a confesat in fața urmaritorilor din mediul online. De aproximativ șase luni sufera de dermografism. Acesta se caracterizeaza printr-o sensibilitate la atingeri. Artistei ii apar rani pe piele, la o simpla atingere. A facut noi declarații, vrea neaparat sa gaseasca un tratament pentru a se vindeca. „O sa-mi fac și analizele astea (nr. pe care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

